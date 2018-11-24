Zübeyde Hanım Tesisi'ne yoğun ilgi

İçerisinde nikah salonundan kütüphaneye Çankaya Evi'nden çok amaçlı toplantı salonuna birçok farklı birim ile hizmet veren Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri Çankayalıların uğrak yeri oldu.

İçerisinde nikah salonundan kütüphaneye Çankaya Evi'nden çok amaçlı toplantı salonuna birçok farklı birim ile hizmet veren Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri, Çankayalıların buluştuğu mekan oldu. Yıllarca Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu ile Çayyolu Hizmet binasında hizmet veren Çankaya Belediyesi, nikah işlemlerine yeni bir adres olarak 400 kişilik kapasitesiyle Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri Nikah Salonu da ekledi. Tesis içerisinde yer alan 1000 kişilik çok amaçlı düğün ve toplantı salonu da açıldığı günden bu yana birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tesiste bulunan kütüphane ise hem öğrencilerin ders çalıştığı hem de bölge halkının kitap okuduğu yeni bir mekan haline geldi.

999 kursiyerin eğitim alıyor

Bölge halkının kaliteli ve keyifli zaman geçirmesine olanak sağlayan Çankaya Evlerinden birinin de bulunduğu tesiste, farklı alanlarda eğitimler veriliyor. 999 kursiyerin eğitim aldığı dersler arasında pastacılık, kağıt rölyef, takı tasarımı, resim, ahşap boyama, su kabağı oymacılığı, Latin dansları, yoga, okuma yazma, işaret dili gibi hobiden kişisel gelişime birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. Haftanın her günü açık olan Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde rağbet gören kurs programları için yeni sınıflar da açılacak.