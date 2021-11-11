‘+0,5 Akdeniz'in Geleceği' çalıştayında iklim değişikliği ele alınacak

Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri, Marmara Denizi'ni saran müsilaj, Akdeniz'de sıcaklık artışı ve yok olan su kaynaklarıyla küresel iklim değişikliği, Antalya'da Muratpaşa'nın düzenleyeceği “+0,5 Akdeniz'in Geleceği” başlıklı çalıştayda değerlendirilecek. İklim Değişikliği Çalıştayı, 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, sıcaklık artışı, deniz yükselmesi, aşırı hava olayları, kuraklık ve biyoçeşitliliğin azalması gibi etkilerle kendini gösterdiğini iklim değişikliğinin etkilerini son yıllarda fazlasıyla hissedildiğini söyledi. Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri, müsilaj ve yok olan su kaynaklarının iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Küresel iklim değişikliğinin deniz kirliği ve su politikaları çerçevesinde düzenleyeceğimiz çalıştayda ele alacağız” dedi.

“Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği”

Muratpaşa Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği çalıştay, yarın saat 09.00'da Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliğiyle başlayacak. Temizlik için tarihi liman deniz trafiğine kapatılacak. Deniz dibi temizliği için Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ateş Evirgen'le birlikte 50 profesyonel dalgıç, dalış yapacak. Ekibe Başkan Ümit Uysal da katılacak.

“Uzmanlar konuşacak”

Çalıştayın ikinci gününde, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 2 ayrı oturum gerçekleştirilecek. Saat 10.00'a açılış konuşmalarıyla başlayacak çalıştayda ilk oturum ‘Akdeniz ve Deniz Kirliliği' başlığında gerçekleştirilecek. Başkanlığını Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'den Doç. Dr. Sedat Gündoğdu'nun yapacağı oturumda İtalya Palermo Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Maria Giovanni Parisi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almila Kından Cebbari ve Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı Marmara İzleme Projesi Proje Lideri Levent Artüz konuşmacı olarak yer alacak.

Çalıştayın ikinci oturumu ise 13.30'da başlayacak. ‘Su Politikaları ve iklim Krizi' başlığıyla gerçekleştirecek oturumun başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Topkaya yapacak. Oturumun konuşmacıları, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği'nden Dr. Baran Bozoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy ve Çevre ve Ekoloji Hareketleri Avukatı Tuncay Koç olacak. Oturumun ardından saat 16.00'da +0,5 Akdeniz'in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklanacak.

“Gündem özel”

Çalıştay, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak ‘Gündem Özel' programıyla sona erecek. Moderatörlüğünü TV programcısı Duygu Demirdağ'ın yapacağı Gündem Özel programında gazeteciler Deniz Zeyrek, Emin Çapa, iletişim bilimci ve yazar Ali Haydar Fırat, oyuncu Levent Üzümcü ve Belediye Başkanı Ümit Uysal konuşmacı olarak yer alacak.