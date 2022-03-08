1 aydır kayıp olan oğlunu arıyor

Osmaniye'de yaşayan ve 1 aydır haber alamadığı 28 yaşındaki oğlunu aramak için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen baba Halil Arısız, oğlunun bulunması durumunda madde bağımlısı olan oğlunu tedavi ettireceğini söyledi. Kardeşini en son 1 ay önce Manavgat'ta gördüğünü söyleyen abi Halil Arısız ise, emniyet ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptıklarını, yerini bilen ve görenlerin polise haber vermesini istedi.

Osmaniye'de yaşayan ve 1 buçuk ay önce Manavgat'ta bulunan abilerinin yanına gelen 28 yaşındaki kuaför Hüseyin Arısız'dan ailesi 1 aydır haber alamıyor. Oğlunun kendisini sürekli telefonla aradığını, son olarak 1 ay önce aradığını ve telefonunun kapandığını belirten baba Halil Arısız, oğlunu bulabilmek umuduyla Osmaniye'den Manavgat'a geldi.

“Oğlum uyuşturucudan hapis yattı”

Oğlu Hüseyin Arısız'ın 18 yaşından beri madde bağımlısı olduğunu belirten baba Halil Arısız, “2-3 yıl önce uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan polis tarafından yakalandı ve cezaevine atıldı. 1 yıl önce cezaevinden çıktı. Avukatı açmış olduğu tazminat davasını kazandı. Oğlum tazminat olarak aldığı 30 bin liranın 10 bin lirasını avukata verdikten sonra 1.5 ay önce Manavgat'ta yaşayan abilerinin yanına geldi. 1 aydır kendisinden haber alamıyorum. Allah kimsenin çocuğunu uyuşturucu batağına düşürmesin. Oğlumun bu illetten kurtulabilmesi için abileriyle birlikte ne gerekiyorsa yapacağız. Ne yapmış olursa olsun, gelsin, tedavisini yaptırıp hayatımıza devam edelim. Yetkililerden oğlumun bir an önce bulunması için yardım istiyorum” dedi.

“Manavgat'ta 1 kez gördüm”

Kardeşini Manavgat'ta 1 kez gördüğünü belirten abi Halil Arısız, “Kardeşim 1 buçuk ay önce Sarılar'da ikamet etmekte olan abisinin yanına geldi. 1 hafta 10 gün yanında kaldıktan sonra tartışıp ayrılmış. Ben 1 kez sanayide motosikletimi tamir ettirirken gördüm ve ayaküstü konuştuk. 1 aydır kendisinden hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Kardeşimi bu illetten kurtarmak istiyoruz. İstanbul'da yaşayan kardeşlerim her türlü masrafını çekip tedavi görmesini sağlayacaklar. Yeter ki dönüp gelsin” diye konuştu.

Hüseyin Arısız'ın ayrıldığı eşinden 7 yaşında bir çocuğu olduğu ve yetiştirme yurdunda kaldığı öğrenildi.