1 kişiyi öldürüp, karısını silahla yaralayan katil zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü iken 1 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdükten sonra evine giderek eşini ayaklarından vuran şahıs tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. 1078. Sokak'ta Ali Aktaş'ın oturduğu evin önüne gelen Manavgat Sanayi Sitesi esnafından Mustafa Ç., konuşmak için aşağıya çağırdığı Ali Aktaş'a tabanca ile 1 el ateş etti. Kurşun kalbine isabet eden Aktaş olduğu yere yığılıp kalırken, Mustafa Ç. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ali Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Yayla Mahallesi'ndeki evine giden Mustafa Ç., tartıştığı karısını da ayaklarından vurdu. Silahı karısının yanında bırakarak evden ayrılan Mustafa Ç., bir süre sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Mustafa Ç.'nin ayaklarından vurduğu karısı R.Ç.'nin yardımına aynı apartmanda oturan ve silah sesini duyunca apartman koridoruna çıkan komşuları Hüseyin Koyuncu koştu. Koyuncu, kanlar içerisindeki kadını görünce 112'yi arayarak ambulans isterken, bir taraftan da ayaklarına tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. R.Ç., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından yürüyerek gittiği Cumhuriyet Polis Merkezine teslim olan Mustafa Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Ç., savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle Manavgat Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Zanlı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.