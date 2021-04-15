1 milyon 500 bin liralık oto korkuluk yenilemesi

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, sorumluluğunda bulunan cadde, kavşak, köprü ve sokaklarda, yol-yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla oto korkuluklara yönelik bakım ve onarım çalışması başlattı.

Fen İşleri ekipleri, caddelerde ihtiyaç olan bölgelere yeni oto korkuluklar monte ederken, mevcut oto korkulukların kazalar nedeniyle bozulan bölümlerini de onarıyor. Çalışma kapsamında 1 milyon 500 bin lira yatırım maliyetiyle yaklaşık 4 kilometrelik oto korkuluk bariyer bakım-onarım ve yeni oto korkuluk imalatı yapılması planlanıyor.