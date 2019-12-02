1. Uluslararası Yörük Sempozyumu başlıyor

Uluslararası Yörük Sempozyumu, 6-8 tarihleri arasında Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Yörük kültürünün milli unsurlara ait öğelerini tekrar gün yüzüne çıkarmanın amaçlandığı sempozyumun oturumları ise dağ isimlerinden oluşacak.

Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM), Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Valiliği işbirliği ve Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle 6-8 Aralık tarihleri arasında 1. Uluslararası Yörük Sempozyumu düzenlenecek. Sempozyumda, Türkiye'den seçkin üniversitelerinde görev yapan saygın bilim adamlarının yanı sıra Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan ve Macaristan'daki üniversitelerden de önemli akademisyenler bildiriler sunacak.

Oturum isimler dağ isimlerinden olacak

Sempozyumun düzenleneceği Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde bilgilendirme amaçlı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Akdeniz Üniversitesi YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu, amaçlarının kaybolmaya yüz tutmuş Yörük kültürünün milli unsurlara ait öğelerini tekrar gün yüzüne çıkarmak, mevcutta olanları korumak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Antalya'nın Yörük kültüründe merkez olması gerektiğini vurgulayan Uslu, sempozyumdaki oturumları dağların kültürdeki önemine vurgu yapmak için dağ isimleriyle gerçekleştireceklerini ifade etti.

“Yörük kültürü yaşam şeklidir”

“Türk Ulusunun Yörük kültürü yaşam şeklidir” diyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise, geçmişte kalan kültürlerde bugün ve geleceğe uyarlanabilecek çok fazla tema, duyarlılık ve öge olduğuna dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk'ün Yörük ve kültürüne verdiği öneme işaret eden Uysal, “Biz de, Yörük çadırının olduğu her yerde bilgiye ve sevgiye dayalı bir hassasiyet, duyarlılık ve dahil olma arzusu içerisinde oluyoruz. Bunu da sürdürmekte kararlıyız” dedi.