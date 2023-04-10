10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Antalya'da başlıyor

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası 39 ülkeden 319 sporcunun katılımıyla Antalya'da yapılacak. Organizasyon öncesi Antalya Spor Salonu'nda basın mensuplarının karşısına geçen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Avrupa Cimnastiği Asbaşkanı Michel Boutard ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan şampiyona hakkında bilgi verdi.

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası 39 ülkeden 319 sporcunun katılımıyla Antalya'da başlıyor. Şampiyonada Türkiye Milli Takımı'nı erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Hasan Bulut; kadınlarda Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız ve Derin Tanrıyaşükür temsil edecek.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Bu güzel şehri cimnastik merkezi yapmak ve büyük heyecanlarda ev sahibi olmak istiyoruz. Bütün sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Avrupa Jimnastik Asbaşkanı ise Tom Thingvold ise Antalya'da çok iyi bir hazırlık yapıldığını gördüklerini aktararak, sporculara başarılar diledi.

Suat Çelen: “Sporcularımız başarılı, genç ve dinamik, hepsinden umutluyuz”

Toplantıda konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Cimnatik Federasyonu Asbaşkanı Suat Çelen, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 'Artistik Gençler' organizasyonundan sonra 'Büyükler' organizasyonuna da ev sahipliği yapmanın mutluluğu içindeyiz. Ülkemizde yaşanan ve hepimizi yasa boğan asrın felaketinden sonra, bu sporcuları Antalya'da ağırlamak bizlere de moral olacak. Antalya önemli bir şehir, aileler buraya tatil yapmaya geliyorlar, aynı zamanda burada yapılan bu salon da burayı sadece tatil değil, bir spor merkezi haline de getirecek. Her yıl Antalya'da bir organizasyonla yer alacağız. Bilindiği üzere, burada ilk 13'e giren ülkeler Dünya Şampiyonası'na girmeye hak kazanacak. Kadınlarda hedefimiz ilk 13 takım arasına girerek dünya şampiyonasına gitmek. Sporcularımız başarılı, genç ve dinamik hepsinden umutluyuz. Umarız onlar da madalya alacaklar. Erkekler de ise yıldızların olduğu bir takımınız var ve kürsülerde yer almak istiyoruz. Bunu da inşallah başarırız. Herkese teşekkürler, sporculara da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Munise Tuna: “Hedefimiz ilk 13'e girebilmek”

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takım Antrenörü Munise Tuna, organizasyonun Türkiye'de yapılmasından onur duyduklarını dile getirerek, “Başarılarımızın daha da iyi olabilmesi için çalışmalarımıza devam ettik. Bizim hedefimiz ilk 13'e girebilmek, bunun için güzel hazırlandık, size bu gururu yaşatacağımıza kalpten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bilge Tarhan: “İlk 13'e girebilmek için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız”

Artistik Cimnastik Kadın Milli Takım Kaptanı 18 yaşındaki Bilge Tarhan ise, “Ülkemizde yapılması bize gurur veriyor, güzel bir takımla bu yarışmaya katılmak bizi mutlu ediyor. Bizler de önemli sonuçlarla dönmek istiyoruz. Eğer ilk 13'e girebilirsek, tarihimizde ilk olacak ve bunun için elimizden gelenek yapacağız” dedi.

Yılmaz Göktekin: “Takımımız çok motive ve bir sinerji yakaladık”

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, hazırlık süreçlerinin çok güzel geçtiğini aktararak, “Burada da atmosfer çok iyi. Takımımız çok motive ve bir sinerji yakaladık. Her alanda çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Kürsü de olacağız ama altın mı, gümüş mü yoksa bronz mu olacak buna sporcularımız karar verecek. Türk halkını da burada bizi desteklemeye bekliyoruz” diye konuştu.

Ferhat Arıcan: “Her zaman ilklere imza atan bir takım olarak, yine hazırız”

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Kaptanı Ferhat Arıcan da, “Kendi ülkemizde ve halkımızın önünde heyecanlı ve hazırız. Takım olarak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Tarihi başarılar elde eden ve her zaman ilklere imza atan bir takım olarak, yine hazırız ve tarihi başarılarımızı tekrarlamak için olukça motive durumdayız. İnşallah yine tarihi bir başarıyla birlikte alnımızın akıyla bu işten çıkacağız” cümlelerine yer verdi.