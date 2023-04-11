10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası başladı

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, açılış töreniyle başladı. 39 ülkeden 319 sporcu katıldığı organizasyon Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Antalya Spor Salonu'nda 11-16 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak olan Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na Türkiye Milli Takımını erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Hasan Bulut; kadınlarda ise Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız ve Derin Tanrıyaşükür temsil ediyor.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, “Avrupa Şampiyonasını düzenlemek ve ülkemizde ağırlamak bizim için çok önemlidir. Depremin yaralarını sarmak adına da bizim için ayrıca çok önemli. Organizayonda emeği olan herkese ve tüm Antalya'ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.