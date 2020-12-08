10 bin adet lale soğanı toprakla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından İbradı İlçesi Ormana Mahallesi'nde lale soğanı üretim sahası oluşturuldu. Toprakla buluşturulan 10 bin adet lale soğanı çoğaltılıp, üretimi teşvik için çiftçiye dağıtılacak, bölgede alternatif gelir kaynağı oluşturacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hamlesiyle başlattığı çiftçiye yönelik destekler devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından İbradı'da oluşturulan lale soğanı üretim sahası bölge halkına alternatif bir gelir kaynağı sağlayacak. Toprakla buluşturulan lale soğanlarının çiçek açtığında eko turizme de katkı sağlaması öngörülüyor.

10 bin adet lale toprakla buluştu

İbradı da kurulan üretim sahası ile Büyükşehir Belediyesi, İbradı halkını çiçek soğanı yetiştiriciliğine teşvik etmeyi, farkındalık oluşturmayı, çiftçiye alternatif gelir kaynağı yaratmayı ayrıca eko turizme de katkı sağlamayı amaçlıyor. Lale soğanları, İbradı bölgesinin birçok çiçek türüne doğal yayılım alanı konumunda olması nedeniyle bölge halkı için gelecek vadeden bir tarım ürünü durumunda.

Kenti süsleyecek

Dikimi gerçekleştirilen farklı renklerde 10 bin adet lale soğanı Mayıs ayında çoğaltılıp, hasat edilecek. Ardından gerekli soğan işleme ve depolaması yapılacak. Lale soğanlarının bir kısmı bölgedeki üretime teşvik için çiftçilere dağıtılacak. Üretilen lalelerin önümüzdeki yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından kent peyzajında kullanılacak. Böylece, tasarruf da edilecek.