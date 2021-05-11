10 ilçede 17 vatandaşa hasta yatağı desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çeşitli nedenlerle yatağa bağımlı hastalara, hayatlarını kolaylaştırmak üzere tam donanımlı hasta yatağı veriyor. Hastaların evdeki bakımına otomatik hasta yatağı ile katkıda bulunuluyor. Uzaktan kumandalı yatakların çift motoru sayesinde hem sırt hem de ayak kısmı hareket ettirilebiliyor. Ramazan Ayın da hasta yatağı yardımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Serik, Korkuteli, Elmalı, Kemer, Demre, Manavgat, İbradı, Finike, Kaş ve Akseki ilçelerinde 17 vatandaşa hasta yatağı desteğinde bulundu.

Otomatik hasta yataklarına kavuştukları için mutluluk yaşayan vatandaşlar, hastaların tedavisi ve konforu için hasta yatağının önemine işaret etti.