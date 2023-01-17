Antalya Muratpaşa Belediyesi, Antalya Körfezi'nde hayalet ağlarla 10 kişilik gönüllü dalış ekibiyle mücadele edecek. ‘Falezler bizim evimiz' projesiyle belediye çalışanlarından oluşturulacak ekip, yılda 2 kez belirlenen alanlarda dalıp temizlik yapacak.

Antalya'nın dünyaca ünlü falez bandında, amatör balıkçıların kayalara takılarak kopan misinaları ve kurşunları deniz dibinde canlı yaşamını tehdit ediyor. Kurşun, deniz suyunu zehirlerken misinalar da deniz dibinde plastik tabakası oluşturuyor.

Muratpaşa Belediyesi de hayat ağ adı verilen bir kirlilikle mücadele için Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) Proje Ofisi ve Antalya Sualtı Derneği'yle ‘Falezler bizim evimiz' projesi hazırladı. Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) tarafından 156 bin liralık hibe desteği alan projeyle 10 kişilik gönüllü dalgıç ekibi hayalet ağları temizleyecek.

Gönüllü ekip Muratpaşa Belediyesi personelinden oluşturulacak. Ekip 12 saat teorik ve 5 saat pratik dalış eğitimi alacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi'nin hayalet ağ avcıları belirlenen alanlarda dalıp deniz dibi temizliği gerçekleştirecek. İlk temizliğin ardından sualtı atıkları fotoğraf sergisi, atık envanteri ve bir de kısa film hazırlanacak. Ekibin ilerleyen dönemde, yılda 2 kez dalış yaparak falez bandında deniz dibi temizliği yapması amaçlanıyor.