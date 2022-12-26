10 metrelik çam ağacında mahsur kalan kedi, ekiplere zor anlar yaşattı

Antalya'da 10 metre yüksekliğindeki çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucunda kurtarıldı. İtfaiye eri karşısında paniğe kapılarak daldan dala kaçan ve zaman zaman patileri ile saldıran kedi, ekiplere zor anlar yaşattı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 546 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki çam ağacında bir kedinin olduğunu gören 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi görevlileri, bugün sabah okula geldiklerinde kedinin aynı yerde durduğunu gördü. Kendi imkanlarıyla kediyi aşağı indiremeyen okul görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından sokağa gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma gerçekleştirdi.

Zor anlar yaşattı

Ekipler kediye itfaiye merdiveni ile ulaşmaya çalışsa da, yaklaşan itfaiye eri karşısında paniğe kapılan kedi daldan dala geçti. Kedi, 30 dakikalık çalışmanın ardından itfaiye erinin kucağına alması ile kurtarıldı. Bu sırada da rahat durmayan kedi, zaman zaman patileri ile itfaiye erine saldırdı. Ekipler tarafından aşağı indirilen kedi, daha sonra geri bırakıldı.