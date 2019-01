Antalya Valisi Münir Karaloğlu mesajında, 7 gün, 24 saat vatandaşların doğru bilgiye ulaşması için mesai harcayan tüm gazetecilerin gününü kutladığını bildirdi.

Karaloğlu mesajına şöyle devam etti:

“Tarafsız ve objektif basın, demokratik toplumların olmazsa olmazı, milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşıdır. Şüphesiz ki basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyuyla paylaşarak hayati bir görevi yerine getirmektedir. Her an, her yerde ve büyük bir özveriyle görevinin başında olan basın çalışanları bu görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz. Yerelden ulusala, uluslararasına, çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Antalya'da, turizm sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkıları bulunmaktadır. Yakaladığımız istikrarı devam ettirmek ve daha büyük başarılara imza atmak için de bizlere olduğu kadar basın mensuplarına da büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın çalışanlarımızın, milli bir hedef olarak, ülkemizin 2023 hedeflerine giden zorlu yolları, fikirleriyle, kalemleriyle aydınlatmaya devam edeceklerine can-ı gönülden inanıyorum. Tüm basın çalışanlarımıza özverili katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyor, şehrimize, ülkemize ve milletimize katkılarının aynı duyarlılıkla devam etmesini temenni ediyorum."

Uslu'nun mesajı

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazetecilerin zor şartlarda, dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak kamusal bir görev yerine getirdiğini kaydetti.

Uslu, "Gazetecilerimiz ve medya mensuplarımız, demokrasinin temel taşlarından olan ve farklı görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde aktararak kamuoyunun doğru bilgilenmesine vesile olmaktadır. 24 saat, 365 gün gece gündüz en zor şartlarda çalışan gazetecilerin ve basın mensuplarının doğru, tarafsız, hızlı ve sağlıklı bilgilendirme çabalarını kutluyorum. Dünyanın bir çok bölgesinde doğru ve eksiksiz habercilik anlayışı ile fedakarca görev yapan, başta Suriye, Arakan ve Filistin olmak üzere yaşanan acıları dünyaya duyurmak için canını tehlikeye atan ve bu uğurda hayatını kaybeden tüm gazetecileri saygı ile anıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Tütüncü'nün mesajı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Toplumun gözü, kulağı olan gazeteciler hayatın her alanında kamuoyunu doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde bilgilendirmek adına önemli bir görevi üstlenmekte. İşin mutfağında, zor şartlar altında çalışan basın mensupları, canları pahasına gece-gündüz demeden meslek aşkı ile büyük bir emeği ortaya koymaktadır. Türk basını bugün olduğu gibi Milli mücadele yıllarında da milli birliğin ve beraberliğin sağlanmasında, düşman işgaline karşı ülkenin sesi olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminde de milletimizin gözü, kulağı ve sesi olan basın, gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu vesileyle öncelikle görevlerini yaparken yaşamlarını kaybeden basın emekçilerini saygı ve minnetle anarken, tüm basın çalışanlarımızın da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutlarım.”

Sözen'in mesajı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gücünü kamuoyundan alan, halkımızın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtma görevini üstlenen Özgür Basın, aynı zamanda demokrasinin en temel araçlarından biridir. Basının bu önemli işlevini yerine getirebilmesi, özgür çalışma ortamı sağlanmasının yanı sıra, meslek etiğinin her şeyin üstünde tutulması ve doğru, ilkeli, nesnel, kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının benimsenmesiyle doğru orantılıdır. Ulusal kurtuluş savaşımızda da önemli görevler üstlenen basın, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte yapılan atılımlarla daha da önemli bir konuma gelmiş, ülkemizin gelişme ve demokratikleşme sürecine önemli katkılar yapmıştır. Bugün basınımızın gelişimini sürdürebilmesi, evrensel ölçütlerde çalışabilmesi ve kamuoyunun sesi olma görevini başarıyla yerine getirebilmesi, basın çalışanlarının çalışma şartları ile yakından ilgilidir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin halka yansıtılması ve sorunların çözülmesinde hayati önem taşıyan ve çok önemli bir kamu hizmeti yapan basın mensuplarımızın, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çağın gereklerine uygun bilgi birikimi ve teknolojik imkana kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yavuz'un mesajı

ANTBİRLİK Başkanı Mustafa Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Gazetecilerin halkın bilinçlendirilmesinde, kamuoyu oluşturma konusunda ve farkındalık yaratmada önemli bir rol oynuyor” dedi. Gazetecilerin zor, bir o kadar dinamik ve çok özel bir görev üstlendiklerini belirten Yavuz, “Gazetecilik mesleği, fedakarlık isteyen bir meslek. Fedakarca çalışarak kamu adına hizmet veren değerli basın mensubu tüm dostlarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.”