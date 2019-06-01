10 yaşında "Masal Gibi" kitabı oldu

Muratpaşa Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencileri için geçen yıl düzenlendiği Yazarlık Atölyesi'ne katılan 10 yaşındaki Ezgi İldaş'ın ilk öykü kitabı "Masal Gibi" yayınlandı. İkiz kardeşi Efe İldaş'ın resimlediği kitabı, yazar ve ressam kardeşler Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal için imzaladı.

Cengiz Topel İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ezgi İldaş, Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kurslarında geçen yıl gerçekleştirdiği ve 8 hafta süren yazarlık atölyesine katıldı. Çocuk kitapları yazarı Figen Bahtoğlu tarafından gerçekleştirilen atölyede Ezgi, düşüncelerini ifade etme, eleştiri ve çözümleme yapma yetilerinin geliştirilmesi gibi başlıklarda verilen eğitimlerinden ardından yazmaya başladı. Masal Gibi adını verdiği ilk öykü kitabı geçen hafta baskıdan çıkan Ezgi İldaş, Muratpaşa Belediyesi fuayesinde imza günü düzenlendi. Ezgi'nin imza gününde kitabı resimleyen ve kapak tasarımının da sahibi olan ikiz kardeşi Efe de yer aldı. Yazar ve ressam kardeşler, Başkan Uysal için de kitaplarını imzaladı. İmzalı bir kitap almak için sıraya giren Başkan Uysal, ikiz kardeşlerden gelecekten ne olursa olsun sanatla ilgilenmeyi hiç bırakmamalarını istedi.

Küçük yazar İldaş, ilk kitabını anne ve babası olmayan çocuklara bir katkı sağlamak amacıyla yazdığını söyledi. Kitabın ön sözünde kendisini, “Çok şanslı bir çocuğum. Annem, babam, ailem hep benim yanımdalar” şeklinde anlatan Ezgi, kitaptan elde edeceği gelirle Antalya Zübeyde Hanım Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bir kütüphane oluşturulacaklarını belirtti.