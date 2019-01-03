100. Yıl yeniden spor alanı

Muratpaşa Belediye Meclisi, Muratpaşa Belediyesi'nin açtığı dava sonucu imar planları iptal edilen 100. Yıl'daki 40 bin metrekarelik alanı yeniden spor alanı olarak planlandı.

Muratpaşa Belediye Meclisi, 2019'un ilk toplantısını Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleştirdi. Ümit Uysal'ın başkanlık ettiği yılın ilk meclisinde, 100. Yıl'daki 40 bin metrekarelik alana ilişkin yeni imar düzenlemesi görüşüldü. Muratpaşa Belediyesi'nin açtığı davaya bağlı olarak Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yapılan yeni düzenlemede, mahkemenin söz konusu alanın ‘kamusal niteliğini kaybettiği' ve ‘kent ve bölge halkının tekrar oluşturulması olanaklı görülmeyen bir spor alanını kaybettiğine' ilişkin vurgusuna dikkat çekildi. Bu doğrultuda meclis Planlama ve İmar Komisyonu alanının yeniden spor alanı olarak planlanmasını önerdi. Komisyonunu önerisi doğrultusunda meclis, oy birliğiyle 100. Yıl'da, Antalya Stadyumu ve Spor Salonu yanında bulunan 40 bin metrekare alanının spor alanı olarak yeniden planlanmasını oy birliğiyle kabul etti.