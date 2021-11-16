11-15 yaş grubu çocuklara yönelik izcilik faaliyetleri başlıyor

11-15 yaş grubuna yönelik izcilik faaliyetleri 27 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez yapılacak olan izcilik faaliyetleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor ve ilk olarak 11-15 yaş grubuna yönelik olarak başlıyor. Çocuk ve gençlerin ruh ve beden sağlıklarını geliştiren ve uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran izcilik faaliyetleri kapsamında; eğitim, kamp, gezi gibi etkinlikler düzenlenecek.

“Online başvuru”

İlk ay için haftada bir gün 10.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek izcilik faaliyetleri için online başvuru alınacak. Antalya'da yaşayan çocuk ve gençler için 15-23 Kasım tarihleri arasında ABB Spor Hizmetleri internet adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

“Aday izciler eğitim alacak”

Başvuru yapan ve “Aday İzci” adını alan çocuk ve gençler Akdeniz Kent Parkı içerisinde yer alan Gençlik Merkezinde düzenlenecek eğitimlere katılacak. Aday izcilerin gelişimine göre 2-3 ay sürecek olan eğitimler sonunda İzci Yemin Töreni düzenlenecek ve adaylar izcilik yemini ederek 11-15 yaş arasındakilere verilen “izci” rütbesini alacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve kısa sürede açılacak olan Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezinde de devam edecek faaliyetler kapsamında; çadır kurma, düğüm çeşitleri, doğa yürüyüşü, doğada konfor halinde yaşama, ilkyardım, kampçılık, izcilik komutları, harita ve pusula gibi birçok konuda eğitim verilecek, kamp ve geziler düzenlenecek.