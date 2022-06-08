11. Alanya Çevre Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Alanya Çevre Festivali” düzenlendi. Festivale ünlü çevre aktivisti Zeliha Sunal da katıldı.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği'nin (ALÇED) işbirliğinde İskele Şelale Meydanı'nda “11. Alanya Çevre Festivali” düzenlendi. Festivale protokol, STK temsilcileri ve okullar katıldı. Festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çevrenin korunması ve konu ile ilgili duyarlılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların sadece 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde değil, her zaman devamlılığının sağlanması gerektiğini vurguladı.

“Projelerimizle örnek bir belediye olduk”

Festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak çevre konusundaki başarılı çalışmalarımız birçok ödül almıştır. Sıfır Atık Projemiz, Güneş Enerji Santralimiz, Muz Lifinden ürettiğimiz giysi ve çeşitli objeler, bitkisel atıklardan ürettiğimiz gübremiz ödüle değer görülen ve örnek gösterilen çalışmalarımızdır” dedi.

Balkon kategorisi birincisi Müberra Sönmez

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 1994 yılından bu yana düzenlemekte olan En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması'nın ödül töreni 11. Alanya Çevre Festivali'nde gerçekleştirildi. Kazananların ödüllerini Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve protokol üyeleri verirken, “Balkon” kategorisinde Müberra Sönmez birinci, Ayşe Gürses ikinci, Medine Şeker Taha ise üçüncü oldu. “En Güzel Balkon Mansiyon Ödülünü” ise Raziye Özsüvari, Gül Kılaf, Yılmaz Cengiz aldı. “Bahçe” kategorisinde dereceye giren Naz Fenercioğlu birinci, Saliha Solak ikinci, Ksenia Khripunkova ise üçüncü oldu. “En Güzel Bahçe Mansiyon Ödülünü” ise Matt Spencer ve Simin Shafiee elde etti.

286,6 kilogram atık pil toplayan Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu birinci oldu

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde ilkokullar arasında düzenlenen “Sıfır Atık Konulu Resim Yarışması”, ortaokullar arası “İklim Değişikliği Konusunda Slogan Yarışması” ve okullar arası “Atık Pil Toplama Yarışması” ödülleri de Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan tarafından verildi. Okullar arası yapılan atık pil toplama yarışması birincisi 286,6 kilogram ile Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu, ikincisi 117 kilogram ile Parlayüksel İlkokulu, üçüncüsü 102 kilogram ile Mahmutlar Milli Eğitim Vakfı Güleç Demirel Ortaokulu oldu.

Öğrencilere ödülleri verildi

İlkokullar arası yapılan Sıfır Atık Konulu Resim Yarışması birincisi Fatma Alaettinoğlu ilkokulundan Erdem Ali Gülcan, ikincisi Hayate Hanım İlkokulu öğrencisi Elifsu Yavaş, üçüncüsü Bilgi Bulut İlkokulu öğrencisi Ada Kolcuoğlu oldu. Ortaokullar Arası İklim Değişikliği Slogan Yarışması birincisi Hayate Hanım Ortaokulu öğrencisi Melisa Gümüşel, ikincisi Obaköy Ortaokulu öğrencisi Nihat Kürşat Gökçen, üçüncüsü Hacıkadiroğlu Ortaokulu öğrencisi Feride Negenç oldu.

Eğlenceli ve keyifli anlar yaşandı

11. Alanya Çevre Festivaline, kurduğu Atıksız Yaşam Platformu ve çevre duyarlılığı konusunda oluşturduğu farkındalıkla Zeliha Sunal da katılım sağladı. Obaköy İlköğretim Okulu öğrencileri, hazırlamış oldukları Ront gösterisi ile Zeliha Sunal'ın “Hedef Sıfır Atık” şarkısına eşlik ettiler. Festival alanında kurulan “Çevre Dostu Heykeller” adlı stantta, kâğıt hamuru ve ahşap heykel sergi bölümlerine, cam geri dönüşüm şişelerinden çocuklar ile boyama atölyesine, çocukların bilinçlenmesi ve öğrenmesi adına keyifli ve öğretici atölye çalışmalarına da yer verildi. Zeliha Sunal ile “Atıksız Yaşam Atölyeleri” gerçekleştirilirken, geri dönüşüm malzemelerinden neler yapılabileceği anlatılarak, çocuklar ile plastik kapaklardan dünya görseli oluşturuldu.

Okullar çalışmalarıyla göz doldurdu

Okullar da stantlarında çevre konulu resim, fotoğraf ve benzeri çalışmaları, geri kazanım faaliyetleri çerçevesinde atık malzemeden yaptıkları yeni ürünler ve okullarında yapmış oldukları çeşitli faaliyetleri sergiledi. Tüm yıl öğrenciler tarafından hazırlanan çevresel faaliyetler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Festivalde, okulların hazırladığı çeşitli etkinlik, dans gösterileri ve müzik gruplarının performanslarına da sahne oldu. Alanya Belediye Tiyatrosu ve Alanya Belediye Kütüphaneleri adına açılan stantta ise alanı ziyaret eden çocuklara günün anlam ve önemine uygun hazırlanan “Pet Şişelerden Bahçeniz Olsun mu?” hediye kiti armağan edildi. Çocukların kullanılmış pet şişelerden maydanoz/dereotu gibi yeşillikleri yetiştirebilmeleri için hediye kiti, toprak, tohum ve bilgilendirme notu ile hazırlanarak çocuklarda geri dönüşüm yapmanın önemi ve çevre bilinci farkındalığı oluşturulması sağlandı.

Eskiyen kitaplar yeniden hayat bulacak

Festivalde, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Kitapları Paylaşıyoruz Ağaçları Koruyoruz Projesi'nin de lansmanı gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde, ilk etapta 60 adet kitap toplama kutusunun dağıtımı yapıldı. Kitap toplama kutuları ile vatandaşlardan toplanacak kitaplar Alanya Belediye Kütüphanesi tarafından seçilerek tekrar kullanıma sunulacak. Yıpranmış veya kullanılamayacak durumdaki kitaplar ise sıfır atık projesi çerçevesinde geri dönüşüm olarak değerlendirilecektir.

Muz lifi ürünler büyük ilgi gördü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ise Alanya'ya ait yöresel tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve tanıtılmasının yanı sıra çevreye atık olarak bırakılan muz gövdelerinin sürdürebilir çevreyi koruma anlayışı ve farklı sektörlerde değerlendirilmesi adına başlatılan Muz'dan Sanata Hayalden Tasarıma-Muz Lifi Projesi'ni de anlatan bir stant açtı. Sürdürülebilir üretimin öneminin artması nedeni ile muz bitkisi hem tarımsal atıkların değerlendirilmesi, hem de yenilenebilir, geri dönüştürülebilir doğal kaynakların kullanılması açısından ideal bir seçenek olabilirliğini göstermek üzere Muz Lifi sergisi 11. Alanya Çevre Festivali'nde de sergilendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve eko okullar işbirliği ile hazırlanan geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan tasarımlar da festivalin çeşitli alanlarında yerini buldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak bitki dağıtımı gerçekleştirildi. Festival boyunca vatandaşların yürütülen çevre çalışmaları hakkında bilgi almaları, görüş ve önerilerini iletebilmeleri sağlandı. Festival, İstanbul'dan gelen “Gencer Savaş Bandosu” ekibinin eğlenceli bando gösterisi ile son buldu.