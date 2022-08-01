11. Kemer Yörük Festivali sona erdi

Bu yıl 11'ncisi düzenlenen Kemer Yörük Festivali çeşitli yöresel oyunlar ve sanatçı Sümer Ezgü konseri ile sona erdi.

Festival, Kemer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Kemer Yörükler Derneği tarafından Ovacık Yaylasında düzenlendi. Festival, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, festivale katılanları selamladı.

Selamlama sırasında Yörük çadırlarının birinde yapılan yayık başına geçen Başkan Topaloğlu, misafirlere ayran ikram etti. Yörük ateşinin yakılmasının ardından damat tıraşı ve gelin alması yapıldı. Gelin çadırında damat tarafını bekleyen gelin ve ailesinden kızı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal istedi. Kız alma merasiminde sonra gelin, festival alanına kadar at üstünde geldi.

Festivalde, yakılan kına sonrası Yörük düğünü yapıldı. Başkan Topaloğlu ve Başkan Uysal, genç çiftle ve davetlilerle düğünde oynadı. Çıngırak oyunu, halat çekme, çuval yarışı ve sandalye kapmaca gibi yöresel oyunların da oynandığı festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Festivalde Yörük beyi seçimi de yapıldı. Seçime, 8 yıldır Yörük beyliği yapan Durmuş Can, iş insanları Yetiş Kurga ile Necip Baha Kurga katıldı. Kıran kırana geçen Yörük beyliğini 177 bin TL ile iş insanı Yetiş Kurga kazandı.

Sümer Ezgü'den muhteşem konser

Festival çerçevesinde sahne alan Sümer Ezgü, davetlilere güzel bir müzik dinletisi sundu. Türk Halk Müziği sanatçısı Ezgü, seslendirdiği türkülerle festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Davetliler, yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı Sümer Ezgü'nün seslendirdiği türkülere zaman zaman eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi.

"Festival havasında"

Başkan Topaloğlu, yaptığı konuşmasında, Türklerin yaşayış biçimini en iyi anlatan kültürün Yörük kültürünü olduğunu söyledi. Yörüklerin, mert, sözünün eri, üretken ve çalışkan oluğunu anlatan Topaloğlu, “Normalde bu mevsimde göç olmaz ama geçen sene pandemiden dolayı yapamadık. Bu sene bu aylarda yapmak zorunda kaldık. Bu iş daha önce şenlik olarak yapılıyordu. Bunu festival havasına çevirelim dedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Arkadaşlar. Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' demiştir. Festivalin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kemer Yörükler Derneği Başkanı Turhan Arslan ise festivalin düzenlenmesinde en büyük pay sahibinin Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu olduğunu söyledi. İki gün önce festivalin deniz kenarında yer alan Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda başlatılmasından dolayı Başkan Topaloğlu ve ekibine teşekkür eden Arslan, “Bugün ise Toros Dağları'nın başındayız. Bana iki gün süren festival zor olmuyor mu diye soruyorlar. Başkanımız ve gece 00.00'da yatağından kalkıp Ovacık Yaylasına gelen birim müdürleri olduktan sonra ayda bile festival yaparız. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

Turhan Arslan, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül'e Yörük kültürüne verdiği desteklerden dolayı eşleriyle birlikte olan fotoğraflarının halı dokumasını hediye etti.

Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, sanatçı Sümer Ezgü'ye çeşitli hediyeler verdi. Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay da daha önce yaylada Sümer Ezgü ile çekindiği bir fotoğrafın tablosunu sanatçıya hediye etti.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı festival, çeşitli oyun havalarıyla sona erdi.

Öte yandan festivalin ilk gününde Kemer Belediyesi Basın Danışmanı Halil Öncü, belediye personelleri Nihat Sönmez, Ömer Nizam ve Bekir Arslan ile Kemerli gönüllü vatandaşlar Serkan Kubilay, Aydın Kubilay ve Umutcan Öncü tarafından çekimleri yaklaşık 3 ay süren son göçer yörük Ali Karakoyunlu'nun belgeselinin çok beğenildiği belirtildi.