11 okul öncesi eğitim kurulu ve dernekleri bir araya gelerek federasyon kurdu

Federasyonun Kurucu Başkanı olarak seçilen Antalya Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Nilay Akbaş, federasyon olarak bir farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel anaokulları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin yer aldığı TOKEFED'in bu eğitim kurumlarındaki kalite standartlarının yükselmesi ve bu alanda toplum bilinci oluşturmasını amaçladıklarını ifade eden Kurucu Başkan Nilay Akbaş, “Bizler ilgili bakanlıklarımızla işbirliği içerisinde yer alarak hem eğitimin kalitesini yükseltmek hem de sektörel sorunlarımıza daha etkin bir şekilde çözüm üretmek için bu yola çıktık. Federasyonumuz bu misyonunun yanı sıra uluslararası alanda akademik çalışmalar da yürüterek projeler üretecek ve proje ortaklıkları gerçekleştirecektir. Bizler biliyoruz ki toplumsal yükselme eğitim ile başlar bu eğitimin de ilk adımı bizim üyelerimizde atılıyor. Ne kadar kaliteli bir eğitim sunar çocuklarımıza ne kadar güçlü temeller kurabilirsek geleceğimiz de o kadar sağlam olacaktır. Umuyorum federasyonumuz eğitim camiasına faydalı çalışmalar yapacak” diye konuştu.