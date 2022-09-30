112'ye gelen 2 milyon 289 bin 99 çağrının yüzde 58'i asılsız

Vali Yazıcı 112'ye Gelen İhbarların yüzde 58'inin asılsız olduğunu belirterek “Vatandaşlarımıza boş çağrıların başka acil durumları aksattığını ve acil durumdaki kişilere yardımın geç ulaştığını anlatmamız gerekli.” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında yapılan toplantıya, Vali Yazıcı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Murat Sezgin, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, AFAD İl Müdürü Fevzi Timur ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak katıldı. Toplantıda sunum gerçekleştiren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak; sistem, işleyiş, faaliyetler, 2022 yılı verileri ve hedefleri hakkında bilgiler aktardı.

112'ye Gelen İhbarların yüzde 58'i asılsız

Toplantıda yapılan sunumda, 2022 yılı içinde 112'ye gelen aramalarda ortalama bekleme süresinin 2,2 saniye ve çağrı alıcının ortalama konuşma süresinin 25,5 saniye olduğu belirtildi. 2022 yılında sisteme gelen toplam 2 milyon 289 bin 99 çağrının yüzde 42'sinin gerekliyken yüzde 58'inin gereksiz olduğu aktarıldı. 112'ye gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar konusunda çalışmalar yapacaklarının altını çizen Vali Yazıcı; “Vatandaşlarımıza boş çağrıların başka acil durumları aksattığını ve acil durumdaki kişilere yardımın geç ulaştığını anlatmamız gerekli. Bu gereksiz çağrılar giderek azalsa da henüz istediğimiz seviyeye ulaşmadı. Bunu daha aza indirmemiz hatta mümkünse sıfırlamamız gereklidir. Vatandaşlarımızı bu konuda hassas davranmalarını, 112'nin gereksiz yere meşgul edildiğinde hizmetlerin aksadığını ve esas yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşmada sıkıntı yaşandığını çalışmalarla anlatalım.” şeklinde konuştu.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında 112 farkındalığı eğitim çalışmalarına AHENK Projesi ile paralel olarak “Güvenli Okul Güvenli Gelecek” Projesi çerçevesinde 14 bin 596 öğrenciye eğitim verildiği bilgisi aktarıldı.

112 hattına, ihbar vermeksizin bir ay içerisinde 30 ve üzeri araması bulunan 349 GSM numarasına geri dönüş yapılarak uyarıldığı, uyarıları dikkate almayan 100 ve üzeri araması bulunan 58 kişiye 112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmekten idari yaptırım kararı uygulandığı, 51 kişi hakkında asılsız ve gereksiz aramalarından dolayı idari yaptırım uygulama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Toplantı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret ederek hizmetleri etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması noktasında değerlendirmelerde bulunan Vali Yazıcı, görevli personele çalışmalarında başarılar diledi.