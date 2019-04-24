İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

114 metrelik kulenin zirvesinde golf oynadılar

EXPO Antalya Festivali kapsamında, “EXPO Kulesi Golf Yarışması” düzenlendi.

Sporcular 114 metre yüksekte yaptıkları vuruşla, EXPO alanı içindeki gölde bulunan noktaya en yakın mesafeyi hedef aldı.


“Hitton Golf” projesinin tanıtımı amacıyla 20-23 Nisan EXPO Antalya Festivali kapsamında düzenlenen yarışma, sporcular Ali Altuntaş ve Hamza Sayın arasında gerçekleştirildi. Program kapsamında yarışma sonrasında ise “Hitton Golf Tour” düzenlendi.


EXPO Kulesi Golf Yarışması'nın kazananı, 114 metre yüksekliğe sahip EXPO kulesi üzerinden hedefe ilk atış yapan Hamza Sayın olurken, Hitton Golf Tour'un kazananı ise Ali Altuntaş oldu.


Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, EXPO'yu bir yaşam alanına çevirmek ve cazibe merkezi yapmak için sanattan spora, tarımdan kültüre birçok alanda sayısız aktivite planlarının olduğunu belirtti. Özen, golf etkinliğine katılarak en yüksek yerden yapılan golf atışıyla kırılan rekor için sporcuları tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.