118 vatandaşa konteyner ev yardımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2014 yılından bu yana Gazipaşa'dan Kaş'a zor şartlarda yaşam mücadelesi veren 118 vatandaşa konteyner ev yardımında bulundu. İçerisinde mutfak, banyo ve oda bulunan konteyner evler vatandaşın yüzünü güldürdü.

Afetzedeler açıkta bırakılmadı

Afetlerde de vatandaşların ilk yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi oldu. Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta yaşanan hortum, Elmalı'daki sel felaketlerinde ve Kumluca'daki orman yangında seferberlik ilan eden Büyükşehir Belediyesi evleri hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiş vatandaşlar için çok kısa sürede konteyner evler kurarak afetin yaralarını sardı, vatandaşın mağduriyetini en aza indirdi.

Sıcak yuvalarına kavuştular

Büyükşehir Belediyesi'nin yardım eli uzatmasıyla Gazipaşa'nın Kızılgüney Mahallesinde kışın yağmur sularını içine alan, neredeyse yıkılmak üzere olan bir taş evde zor şartlarda yaşamlarını sürdüren Ali-Arife Yeter çifti sıcak yuva hayaline Büyükşehir Belediyesi sayesinde kavuştu.

Manavgat'ın Çaltepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kiraz Kılınç'ın çökmek üzere olan evi yıkılarak yerine konteyner ev yerleştirildi. Kiraz Nine'nin Konteyner ev için beyaz eşya, kanepe gibi eşyalar da temin edildi.

Finike'nin Karşıyaka Mahallesinde sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan ve 70 yaşındaki annesi Hörü Erol ile birlikte derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veren 49 yaşındaki Şükrü Erol'un yardım çağrısına Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Hediye edilen konteyner ev Erol ailesine sıcak bir yuva oldu.

Kumluca Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde çıkan orman yangınında evi yanan Feyzullah Kelleci ve Hasan Yalman'a Büyükşehir Belediyesi el uzattı. Kelleci ve Yalman'a vakit kaybedilmeden içinde eşyası ile birlikte konteyner ev verildi.