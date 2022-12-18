12. Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı rekor katılım ile gerçekleştirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 12. Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı etkinliklerine yerli ve yabancı on binlerce kişi akın etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm gelirin engelli vatandaşlar yararına kullanılacağını belirtti.

Alanya Belediyesi ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı, Alanya Belediyesi arkasında gerçekleştirildi. İki gün süren etkinliklerde hediyelik eşya ve yemek stantları kuruldu. Çok sayıda ülke vatandaşı kendi kültür, gelenek ve göreneklerini stantlarda sergileme ve diğer milletlerin vatandaşları ile paylaşma imkanı yakaladı. Pazar alanı iki gün boyunca ziyaretçilerle dolup taşarken, etkinlikler ve fotoğraf alanları yoğun ilgi gördü. Yeni yıl pazarında pek çok ülkenin yöresel dansları ve müzikleri sergilenirken, yerli ve yabancı ziyaretçiler çok farklı kültürleri de tanıma imkanı buldu.

Yeni yıl pazarının tüm geliri engelli bireylere bağışlanacak

Alanya'nın çok kültürlü bir medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Başkan Yücel, “Burada yabancı derneklerin yanı sıra Alanya'dan da çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işletme stant açarak kültürümüzü sergilemektedir. Bu meydanda insana saygı ve kültürel zenginliğin sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. 350 bini aşkın nüfusuyla, 127 ülkeden 55 bin yerleşik yabancının yaşadığı, 81 vilayetten göç alan Alanya'mız, tıpkı Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerindeki gibi çok kültürlü bir medeniyete hala ev sahipliği yapmaktadır” dedi.

Yeni yıl pazarından el edilen geliri engelli bireylere bağışlayacaklarını belirten Başkan Yücel, “Yoğun talep üzerine 2 güne çıkardığımız, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisimiz önderliğinde düzenlediğimiz Yeni Yıl Pazarımızdan elde edilen gelirin tamamını engelli bireyler için bağışlanmaktadır” ifadelerini kullandı.