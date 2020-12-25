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12 kişiden 1 milyon TL vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘emekli etme’, ‘finansal yardım’ gibi vaatlerle 12 kişiden toplam 1 milyon TL dolandıran şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ‘emekli etme', ‘finansal yardım' gibi vaatlerle 12 kişiden toplam 1 milyon TL dolandıran şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.


Alanya'da farklı tarihlerde 12 kişiden emekli etme, finansal yardım ve banka kredisi çekme-kapatma gibi vaatler verilerek toplam 1 milyon TL dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte dolandırıcılık şüphelisinin M.E. (39) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen polis, şüpheli M. E.'yi Mahmutlar Mahallesi'ndeki gizlendiği adresinde yakalayarak gözaltına alındı.



Dolandırıcılıktan hapis cezası olduğu ortaya çıktı


Şüpheliye yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 7 farklı dolandırıcılık suçundan hakkında 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Asayiş büro amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M. E. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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