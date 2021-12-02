12 yıldır kasten öldürmekten aranan şahıs, inşaat işçisi kılığına giren polis tarafından yakaladı

Adana'da 2009 yılından beri kasten adam öldürmek suçundan aranan Tufan Gökoğlu, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Side'de ikamet ettiği sitede yakalandı. Tufan Gökoğlu'nu 1 aydır takip eden Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin, şahsın kaldığı sitede tadilat yapan inşaat işçisi kimliğine büründüğü, spordan döndüğü sırada zanlıyı yakaladığı bildirildi.

2009 yılında Adana'da kasten öldürme olayının faili olduğu belirlenen 40 yaşındaki Tufan Gökoğlu'nun Manavgat'ta yaşadığı bilgisine ulaşan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 aylık çalışma ve takibin sonucunda, Gökoğlu'nun Side'de bir sitede ikamet ettiğini belirleyen Asayiş Büro Amirliği görevlileri, şahsı yakalayabilmek için sitede tadilat yapan inşaat işçisi kimliğine bürünerek, işçi kıyafetleriyle takibe devam etti. Gökoğlu, dün akşam saatlerinde spor yaptıktan sonra siteye döndüğü sırada Asayiş ekiplerince yakalandı.

Kasten Adam öldürmek dışında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay ve ruhsatsız silah taşımak suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tufan Gökoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.