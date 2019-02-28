12 yıldır kayıp olan annesini arıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde 68 yaşındaki adam 12 yıl önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan annesini arıyor.

Akseki'nin Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Habibe Süzen, 12 yıl önce ayrıldığı evine dönmeyince yakınları tarafından "kayıp" başvurusunda bulunuldu. Jandarma ve köylüler tarafından günlerce aranan Süzen ile ilgili bir ize rastlanmadı. 68 yaşındaki oğlu Ahmet Süzen ise annesini aramayı halen sürdürüyor. Umudunu hiç kesmediğini belirten Süzen, annesinin en azından bir mezarı olsun istiyor.

Kaybolduktan sonra annesine ait hiçbir ipucuna rastlanmadığını anlatan oğlu Süzen, "Annem Süleymaniye Mahallesi'nde evimizde yalnız kalıyordu. Dönem dönem yanına geliyorduk. Bizim yanımıza gelmezdi. Sürekli evimizde yaşardı. En son perşembe günü görülüyor. Daha sonra hiç kimse görmüyor. Annem eline bir ip alarak 11 Nisan 2007 tarihinde evden çıkmış. O günden beri arıyoruz bulamıyoruz. Nereye gittiği konusunda bir bilgimiz yok. Dağlar ve civar yerleşim merkezlerinde ayak basmadığımız yer kalmadı ama izine rastlayamıyoruz. Komando Taburundan askerler, Jandarma ve köylüler tarafından günlerce arama yapıldı ama hiç bir izine rastlanmadı" dedi.

Mahalledeki su kuyularını boşalttı

Köyde en son annesinin görüldüğü yaşlı kadın Fatma Samur'un gördüğü yerlerin yakınlarındaki su kuyularını boşalttığını söyleyen Süzen, "Ayrıca mahallede bulunan 5 kuyu daha boşalttırdım. Hiçbir netice alamadım. Anneme bir fenalık yapılmış olduğundan şüpheleniyoruz. Bir gün vicdan azabından itiraf edileceğini umut ediyorum. Ama en azından ben annemin bir mezarı olsun istiyorum. Bayramlarda mezarı başına gidip dua edeceğim annemin bir mezarı bile yok. Beni en çok kahreden üzen budur. Ama annemin en azından bir gün başına bir iş geldiyse bulunacağından asla umudumu kesmedim" diye konuştu.

Umudunu kesmedi

Umutlu bekleyişini sürdüren Ahmet Süzen, "Emniyet, jandarma her yere haber verdik. Ellerinden geleni yaptılar, ama bir sonuç alamadık. Stresten dolayı saçlarım döküldü, rahatsızlandım. Hala daha umudumuzu kesmedik. Bir yerden çıkacak gibi oluyor. Ona benzer birini görsem, hemen yanına gidiyorum, ama öyle bir şey yok" dedi.

Habibe Süzen'i en son görenlerden mahalle halkından 85 yaşındaki Fatma Samur, tarlada çalışırken Habibe Süzen'in tarlanın oradan geçtiğini söyledi. Samur, "Habibe Süzen, ben tarlada çalışırken bizim tarlanın yanından geçti. Birbirimize seslenmedik. En son orada gördüm. Bir daha kendisini görmedim. Köylülerimiz çok aradı. Çocukları ve Jandarma günlerce her yerde aradılar. Bugüne kadar kendisine ulaşamadılar" dedi.

2007 tarihinde mahalle muhtarı olan Mustafa Ünal da, "2007 tarihinde mahalle muhtarıydım. Habibe Süzen'in kaybolduğunu duyduk. Jandarmaya haber verdim. Dağları, taşları kuyuları günlerce aradık. Tüm çevreyi araştırdık. Aramadığımız yer kalmadı. Yakın il ve ilçelere haber verdik. Kendisine bugüne kadar ulaşamadık" diye konuştu.

2007 tarihinde köy bekçisi olan Rahmi Girgin, "Habibe teyze kaybolmadan bir gün önce sırtında odun ile evine gelirken gördüm. Kaybolalı 12 yıl oldu. Günlerce aradık. O günden bu yana ise kendisinden halen bir haber alınamadı" ifadelerini kaydetti.