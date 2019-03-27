120 mühendise seracılık eğitimi verildi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 120 ziraat mühendisi ve tarım danışmanına yönelik ‘Sera Teknolojileri ve Sektöre Yönelik Kredi Uygulamaları' konulu eğitim gerçekleştirildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tarım danışmanları ve serbest çalışan ziraat mühendislerine yönelik olarak başlattığı eğitim hamlesinin dördüncü etabında, seracılık konusunda verilen eğitime 120 ziraat mühendisi ve tarım danışmanı katıldı.

Eğitimde katılımcılara hitap eden Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen meslektaşlarına öncelikle bu eğitime geldikleri için teşekkür ederek, “Ziraat Mühendisi olarak üzerimize düşen görev büyük. Sağlıklı nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için üstümüze düşen sorumluluğu bilerek çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Tarımda bir marka olan Antalya, aynı zamanda seracılığın başkentidir. Dolayısıyla ilimiz seracılık sektörünü başkente yakışır bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bunun için siz ziraat mühendislerine büyük iş düşüyor. Sizlerle birlikte ilimiz ve ülkemiz için, sürdürülebilir bir tarım için tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Eğitim alan 120 ziraat mühendisi ve tarım danışmanına katılım belgeleri teslim edildi.