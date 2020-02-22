1207 Selçuklu Sikkesi ziyaretçilerini bekliyor

Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Selçuklu Sikkeleri ve Mühürleri Sergisinin açılışı

gerçekleştirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya'nın fethini kutlamak hiçbir şeyin alternatifi değildir. Bunu konuşanlar lütfen biraz tarihinize, medeniyetinize ve aynaya bakın" dedi.

Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Selçuklu Sikkeleri ve Mühürleri Sergisinin açılışı Antalya Müzesinde gerçekleştirildi. Açılışta Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve sergi sahibi Koleksiyoner Bahadır Kalaycı yer aldı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Karaloğlu, "Geçen sene bu salonda sergi açmıştık, bu sene rakam 1207 oldu, seneye hedef 1923 olsun inşallah" mesajını verdi.

"Dünyadaki en zengin Anadolu Selçuklu Sikke koleksiyonu"

Tarihi belgelerin en kalıcılarının taşa ve metale işlenenler olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Taşlara işlenmiş olan tarihi yazılar bugün en önemli belgelerimizdendir. Elimizdeki bütün Selçuklu eserleri kaybolsa, bu koleksiyon üzerinden Selçuklu tarihi yeniden yazılabilir. Bu sadece sikke biriktirmek değil, o kadar önemli bir iş. Bunlar kolay işler değil, Bahadır beyin yeni koleksiyonla yanma geldiğindeki heyecanını bir görseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Zaten bu heyecan ve vefa duygusu olmasa, milletine ve kültürüne bağlılık olmasa bu iş olmaz. Şu anda Türkiye ve dünyadaki en zengin en kaliteli Anadolu Selçuklu Sikke koleksiyonu Antalya'da" dedi

"Antalya'nın fethini kutlamak hiçbir şeyin alternatifi değildir"

Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlamaları yapıldığını hatırlatan Karaloğlu, bu yıl mottonun "813 yıldır Akdeniz evimiz" olduğunu söyledi. AKM'de Antalya'nın Tarihi Sakinleri adında bir sergi daha açıldığını dile getiren Karaloğlu, "Antalya'da doğusundan batısına, kuzeyinden güneyin bu topraklardaki Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin fotoğraflarından oluşan çok muhteşem bir sergiyle karşılaşacaksınız. Sanırsınız ki biz köksüz her rüzgarın önünde savrulacak gibi bir milletiz. Bizim sadece devletlerimizin ismi değişiyor. 813 yıldır Antalya bizim evimiz, Akdeniz bizim evimiz. Antalya'nın fethini kutlamak bu manada çok önemlidir. Antalya'nın fethini kutlamak hiçbir şeyin alternatifi değildir. Bunu konuşanlar lütfen biraz tarihinize, medeniyetinize ve aynaya bakın. Bu sergi, burada sergilenen sikkeler çok kıymetli. İnsanımız gelsin burada tarihini öğrensin" şeklinde konuştu.

"Antalya'nın fethi 1207 sikke"

Sergi sahibi Bahadır Kalaycı, geçen sene aralarında bir Sultan Mührünün de bulunduğu 771 adet sikke ile sergi açtıklarını hatırlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde açılan koleksiyona yeni parçaların eklendiğini ifade eden Kalaycı, "Ben bu sergimizi 2 sene sonra açmayı düşüyordum ancak Antalya Valimizin destekleriyle bu koleksiyonu da ekledik. İlk açılışta 1071 adet ile Malazgirt, sonra 1176 Miryokefalon dedik. Bu sene bu koleksiyonumuzla Antalya'nın Fethi 1207'yi düşünüp bir seçki yaparak hedeflerimizin çok üzerinde bir koleksiyon oluşturduk" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, açılış kurdelesi kesildi ve sikkelerden oluşan sergi gezildi.