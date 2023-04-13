127 milletten yerleşik yabancılar Alanya'da iftar sofrasında buluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 127 milletten yerleşik yabancılar iftar sofrasında bir araya geldi. Alanya Belediyesi ve Alanya Müftülüğünün işbirliği ile her yıl düzenlenen iftar etkinliği Giritlioğlu Camii avlusunda düzenlendi.

“Onlara toplumumuzu, kültürümüzü ve sevgimizi en güzel tanıtmaktır”

İftar programının geleneksel hale gelerek markalaştığını ifade eden Alanya Müftüsü İhsan İlhan, “Farklı din ve milletten insanları bir araya getirerek ramazanın merhametini ve şefkatini insanlara ulaştırmaktır. Müslim, gayrimüslim farklı dinleri konuşan Alanya'da yaşayan insanların huzur ve güvenliğini tesis etmektir. Onlara toplumumuzu, kültürümüzü ve sevgimizi en güzel tanıtmaktır” dedi. Ramazan ayının Alanya'ya yüklediği bir misyon olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ramazan ayı günahlardan arınma ayıdır. Ramazan ayının kentimize yüklediği bir misyon vardır. Alanya'da farklı din ve milletten yaklaşık 127 ülkeden 54 bin yerleşik yabancı yaşıyor. Bizler de yerel halk olarak onlarla birlikte olmaktan mutluyuz. Onlarla birlikte iftarımızı açtık” şeklinde konuştu.

“İnsan kendisini yabancı gibi hissetmiyor”

5 yıldır Alanya'da yaşadığını ifade eden Bosna Hersekli Zıjanıda Baker, “Geçen yılda geldim. Bu yılda katıldım. Çok güzeldi. İnsan kendisini yabancı gibi hissetmiyor. Bizi misafir ettikleri için teşekkür ederim. Türkiye'miz ve Alanya'mız çok güzel. Allah hepimizi korusun” ifadelerini kullandı.

Onlarca milletten yerleşik yabancının bulunduğu iftar organizasyonuna Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Antalya İl Göç İdaresi Müdür Vekili Derya Erdoğan, İlçe Müftüsü İhsan İlhan, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile ilçede yaşayan yabancılar katıldı.