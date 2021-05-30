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129 aday ehliyet için ter döktü

Korkuteli ilçesinde sürücü adayları, ehliyet alabilmek için hafta sonu 2 gün direksiyon başına geçti.

129 sürücü adayı ehliyet alabilmek için ter döktü.


30 dakikalık periyodu tamamlayan sürücü adayları ehliyet almaya hak kazandı. Özel sürücü kursundan toplam 129 sürücü adayı için, direksiyon sınavında 11 komisyon ve 23 gözlemci görevlendirildi.


Ehliyet uygulama sınavında gözlemciler işlemlerini tablet üzerinde gerçekleştiriyorlar. Tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının elektronik sistem ağı MEBBİS'e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan PolNet'e aktarılıyor.

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