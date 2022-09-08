13 aylık bir sokak köpeği jandarmanın hassas burunlarından olacak

Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaklaşık 1 ay önce getirilen 13 aylık bir sokak köpeği, şimdi Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde özel eğitimden geçiyor. ‘Zalım' adı verilen köpek, eğitimin ardından zorlu görevlerde jandarmaya eşlik edecek.

Antalya Muratpaşa'da Belçika Malinois ırkı bir köpek yaklaşık bir ay önce sokaktan alınarak belediyenin Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Köpeğin kontrolleri ve tedavisinin ardından sahiplendirmesi için çalışmalar başladı. Eğitim konusunda başarısıyla bilinen ırkın sahiplendirilmesi için Jandarmayla iletişime geçildi. Yapılan değerlendirmenin ardından 13 aylık köpek Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde özel eğitime alındı.

Jandarmanın hassas burnu olması için verilen eğitimlerde ilk haftalar geride kalırken köpeğe ‘Zalım' adı verildi. Zalım'ın Nevşehir'deki eğitimi yaklaşık 4 ay sürecek. Eğitimlerin ardından Zalım, zorlu görevlerde, operasyonlarda jandarmaya eşlik edecek.