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13 ayrı suçtan kaydı bulunan firari Alanya'da yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde hakkında 13 ayrı suçtan 38 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari yakalandıEdinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ’Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve infaz kurumuna yasaklı eşya sokma’ suçlarından aranan A.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 13 ayrı suçtan 38 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı


Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve infaz kurumuna yasaklı eşya sokma' suçlarından aranan A.C.S. için çalışma başlattı. 38 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.C.S., fiziki takibin ardından kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

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