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13 çuval keçiboynuzu çalan 6 kişi yakalandı

Antalya’nın Demre ilçesinde 13 çuval keçiboynuzu çalan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde 13 çuval keçiboynuzu çalan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Köşkerler Mahallesi'nde F.D. ve İ.D. isimli şahısların evlerinin içerisinde bulunan 13 çuval keçiboynuzu çalındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay ile ilgili yapılana araştırma sonucu olayın faillerinin K.P., A.K., P.P., F.P., N.P. ve C.P. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Çaldıkları keçiboynuzu çuvallarıyla yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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