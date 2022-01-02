13 yıl 4 ay hapis cezası olan suç makinesi yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde 26 adet suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya'nın Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesinde; aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 26 adet suç kaydı olan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.P. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleşen operasyon ile yakalanan M.P., gözaltına alındı. M.P., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.