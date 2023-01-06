13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Antalya'da yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Genel Bilgi Toplama Sistemi'nden (GBT) yapılan sorgulamasında aranma kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüpheli H.B.'nin birden fazla kişiyle yağma suçundan 13 yıl hapis cezası aldığı ve firari olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.B., işlemlerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edildi. H.B., buradaki işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.