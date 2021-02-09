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130 metrede 1 hafta mahsur kalan keçi için nefes kesen kurtarma operasyonu

Antalya’nın Serik ilçesinde 130 metre yüksekliğindeki uçurumda 1 haftadır mahsur kalan keçi, saatler süren operasyon sonucu kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 130 metre yüksekliğindeki uçurumda 1 haftadır mahsur kalan keçi, saatler süren operasyon sonucu kurtarıldı.


Olay, Serik ilçesine bağlı Karataş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Çıkla isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen keçi, otlandığı sırada dengesini kaybederek 130 metre yüksekliğindeki uçuruma düştü. 1 haftadır uçurumda mahsur kalan keçi, 5 arama kurtarma ekibi tarafından saatler süren zorlu operasyon sonucu kurtarıldı. Jandarmaların da yer aldığı kurtarma ekipleri, halat yardımı ile keçinin mahsur kaldığı uçuruma ulaştı. Keçi, ekipler tarafından halata bağlanarak kontrollü bir şekilde aşağı indirildi. 1 haftadır uçurumun kenarında mahsur kalan keçi, kurtarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

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