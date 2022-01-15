14 gram metamfetamin ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 14 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde kullandığı bilgisi alınan 8 adet su kadı mevcut T. K. isimli şahıs, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM şube müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 14 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı.