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14 kişilik minibüsten 1 ölü 26 yaralı çıktı

Şanlıurfa’dan Antalya’ya Suriyeli işçileri taşıyan minibüs Akseki-Manavgat karayolunda şarampole devrildi.

Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan minibüs Akseki-Manavgat karayolunda şarampole devrildi. Kazada, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 14 kişilik yolcu kapasitesi olan minibüse aralarında kadın ve çocukların da olduğu 27 kişinin bindirildiği ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan Faik G. yönetimindeki 63 F 3240 plakalı minibüs, Akseki-Manavgat karayolu Güçlüköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bariyerleri aşarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi. Sağlık ve kurtarma ekipleri gelinceye kadar aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaralılara yoldan geçen sürücüler müdahale etti.


Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Manavgat ve Akse ilçesindeki hastanelere sevk etti. Sağlık ekipleri 5 yaşındaki Aziz Sino'nun ise hayatını kaybettiğini belirledi. Sino'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



14 kişilik minibüse 26 yolcu


Suriyeli işçileri taşıyan minibüse, yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu 27 kişinin bindirildiği ve arkasına da römork takıldığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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