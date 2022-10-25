14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu sona erdi

Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu üç gün süren etkinliklerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda 20 Ekim Perşembe günü geniş katılımla açış töreni gerçekleştirilen 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu üç gün süren etkinliklerin tamamlanmasının ardından sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türk Devletleri Teşkilatı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Alanya Belediyesi, Başkent Üniversitesi, Komrat Devlet Üniversitesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği gibi önemli kurumlar tarafından desteklenen sempozyum, 19 farklı ülkenin 115 kurumundan 358 bilim insanı katılımıyla gerçekleşti. ALKÜ ev sahipliğindeki sempozyumda iki gün süren oturumlarda Dünya dili Türkçe her yönüyle ele alındı. Konusunda uzman bilim insanları tarafından 51'i yüz yüze 4'ü çevrim içi olmak üzere toplamda 55 oturumun gerçekleştirildiği sempozyumda 284 bildiri sunuldu.

Sempozyumda yeni bilgi ve yaklaşımlar ortaya kondu

Sempozyumun birinci gününde, gündüz gerçekleşen bilimsel oturumların ardından akşam düzenlenen Azerin konseri ile dostluk ve birliktelik rüzgârı eşliğinde Türk dünyasında müzik yolculuğuna çıkıldı. Sempozyumun ikinci günün sonunda sempozyum değerlendirme oturumu yapıldı. Bilimsel ve sosyal programların başarıyla tamamladığı sempozyum ile literatüre önemli katkılar sağlandı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından büyük önem verilen ve ALKÜ'nün katkılarıyla gerçekleşen sempozyum kusursuz bir şekilde tamamlandı. Bu başarılı organizasyon sayesinde çıtayı çok yukarıya taşıdıklarını belirten Rektör Kalan, sempozyumun düzenlenmesinde ve organizasyonda emeği geçen sempozyum düzenleme kuruluna, sekretaryaya ve görev alan tüm öğrencilere teşekkür etti. Değerlendirme oturumunda konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, “Organizasyonun başından sonuna kadar her türlü desteği yanımızda hissettiğimiz Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan'a minnettarız. Genç, özverili ve çalışkan ekibimiz olmasaydı bu güzelliklerin hiçbiri olmazdı” dedi.

Değerlendirme oturumunda ALKU'ye tam not

Değerlendirme oturumunda Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Umay Türkeş, Prof. Dr. Muhsine Börekçi, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve Prof. Dr. Ali Akar, 14. Dünya Dili Türkçe Sempozyumunu değerlendirdi. Oturumu değerlendiren öğretim üyeleri, 14. Dünya Dili Türkçe Sempozyumunun bilimsel ve sosyal programlarını başarılı bulduklarını ifade ettiler. Değerlendirme oturumundaki bilim insanları, her yıl gelişerek devam eden Dünya Dili Türkçe Sempozyumunu bu yıl üstlenen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yönetimini tebrik ederek, çıtanın biraz daha yükseldiğini kaydettiler.

Sempozyumda kültürel etkinlikler de yer aldı

Sempozyum, değerlendirme oturumunun tamamlanmasının ardından ALKÜ Amfitiyatrosu'nda, ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü öğretim elemanlarının birlikteliğiyle Türk Halk Müziği konseri ile devam etti.

Sempozyumun üçüncü gününde ise farklı kültür ve coğrafyalardan gelen birçok bilim insanına Alanya gezisi düzenlendi. Programda, Türkçenin dünya dili olma niteliğinin canlı bir şekilde sergilendiği şehirlerden biri olan Alanya'da, katılımcılara Alanya Kalesi, Kızıl Kule ve yat turu gezisi yaptırıldı.