14 yaşındaki Mahmut'u bir elin giremeyeceği delikten ulaşıp 86 saat sonra sağ kurtardılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, depremin 86'ıncı saatinde Kahramanmaraş'taki bir enkazın altından 14 yaşındaki çocuğu sağ olarak kurtardı.

Depremin ilk saatlerinde Kahramanmaraş ve Hatay'a hareket ederek arama kurtarma çalışmalarına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, hayat kurtarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi Ongun Apartmanı'nın enkazında yapılan kurtarma çalışmalarında, ekipler ufak bir delikten enkaz altına uzun süre seslenerek yanıt bekledi. Enkazdan ses gelmesi üzerine kurtarma çalışması için harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 14 yaşındaki Mahmut isimli gence ulaştı. Sağ olarak enkazdan 'Maşallah' sözleriyle çıkartılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.