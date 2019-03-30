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14 yaşındaki öğrenci gözyaşları içinde toprağa verildi

Antalya’da sınıfta teneffüste geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aynur Ayan gözyaşları içinde toprağa verildi.

Antalya'da sınıfta teneffüste geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aynur Ayan gözyaşları içinde toprağa verildi.


Muratpaşa ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, dün öğle saatlerinde teneffüste sınıfta aniden fenalaştı. Öğretmenlerin haber vermesiyle okula sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi sınıfta yapılan Ayan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


14 yaşındaki Aynur Ayan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ayan'ın cenazesini aynı ismi taşıdığı babaannesi Aynur Ayan, dedeleri Mehmet Ayan ve Muhittin Yavuz tarafından alındı. Muratpaşa Cami'sinde cenaze namazına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ayan'ın çok sayıda yakınları ve arkadaşları katıldı.


Aynur Ayan'ın teyzeleri, “Şimdi bu tabutun içinde misin? İçimiz yanıyor” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca tabut başında gözyaşı döken bazı yakınları fenalaştı. Ayan'ın arkadaşları tabuta başını koyup örtüyü okşayarak gözyaşı döktü. 14 yaşındaki Aynur Ayan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Etiler Mezarlığı'na defnedildi.

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