Antalya’da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs arkadaşına ait evde yakalandı.
Antalya'da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs arkadaşına ait evde yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından, çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan şahsın Kepez ilçesinde arkadaşına ait evde saklandığı tespit edildi. İhbarın ardından harekete geçen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı.