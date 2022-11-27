14`üncü Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü sahibini buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası'nın işbirliği ile düzenlenen 14'üncü Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü, tarihçi, yazar Sinan Meydan'a verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Eğitim İş Sendikası işbirliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmen unvanının verilişi ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü töreni düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende tarihçi, yazar Sinan Meydan'a Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan törende yaptığı konuşmada, “Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve Eğitim İş Sendikası'na örnek duruşu, memurlara, çalışanlara sendikacılığı entegre etmesi ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü'nü layık gördüğünüz ve benim de öğrencilik zamanımda beraber okuduğumuz Sinan Meydan hocamı tebrik ediyorum. Çok doğru bir karar olmuş” dedi.

Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık de “Bu özel ödülü tarihe ışık tutan ve birçok sendikanın keşfedilmemiş emeklerini ortaya çıkaran Sinan Meydan'a vermenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Benim için çok anlamlı”

Konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Durmuş Ali Arslan, Kamu İş Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık, Eğitim İş Şube Başkanı Sadık Acar, Sinan Meydan'a onur ödülünü takdim etti. Tarihçi, yazar Sinan Meydan, kendisinin de 10 yıllık bir öğretmenlik geçmişi olduğunu belirterek, “Eğitimciler tarafından onurlandırılmak herkese nasip olmaz. Bu zorlu dönemde Atatürk'e, laik cumhuriyete sahip çıkan eğitimcilerden bu ödülü almak çok anlamlı. Beni onur ödülüne layık gören sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program sonunda tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Antalya Büyükşehir Belediye'si Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doç.Dr. Önder Bilgin, Büyükşehir Başkan Danışmanı ve Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Sinan Meydan ve çok sayıda sendika üyesi ile öğretmenler katılım sağladı.