15. Alanya Uluslararası Taş Heykel sempozyumu sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde bu yıl 15.'si düzenlenen Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu sona erdi.

8 ülkeden 10 heykeltıraşın katıldığı ve 1 ay süren 15. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu sona erdi. Sempozyumun kapanış törenine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Fatma Akyürek, Belediyesi Meclis Üyeleri, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Oda Başkanları, davetliler ve sanatçılar katıldı.

Deniz ve deniz canlıları temalı sokak heykelleri göz kamaştırdı

40 ülkeden 127 sanatçının başvurduğu yarışma için Eylül ayında toplanan jüri üyelerinin, katılımcılar arasında değerlendirmelerde bulunduktan sonra yarışmaya katılmaya hak kazanan 8 ülkeden 10 heykeltıraş, bir aylık sempozyum süresince, dev mermer blokları yontarak deniz ve deniz canlıları temalı sokak heykelleri yaptı.

Yücel: “Şehrimiz açık hava müzesi haline geliyor”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 15 yıldır istikrarla devam eden Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu sayesinde Alanya'nın adeta bir açık hava müzesine dönüştüğünü söyledi. Yücel, “Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 15.'sini organize ettiğimiz Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumumuz sona erdi. Yine muhteşem eserler ortaya çıkarken Şehrimiz adeta bir açık hava müzesine dönüştü. Birbirinden değerli eserlerin ortaya çıktığı 1 aylık sempozyum sürecinde gösterdikleri çaba ve sanatçı ruhlarını yansıttıkları eserler için bütün sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yücel, sempozyumdan çıkan heykellerin Şehirdeki park ve sosyal alanları süsleyeceğini söyledi.

Atölye çalışmaları da görücüye çıktı

Öğrencileri heykel sanatı ve sanatçısıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen sempozyumun 1 günlük geleneksel workshop programında öğrenciler tarafından yapılan minik heykeller de görücüye çıktı. Yaşları 9 ila 14 arası değişen ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından yapılan özgün eserler, profesyonellerinki kadar ilgi gördü.

Konuşmaların ardın sempozyuma katılan sanatçılara ve atölye çalışmalarına katılan öğrencilere belgeleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve davetliler tarafından takdim edildi.