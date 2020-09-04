15 aylık eğitilerini tamamlayan 7 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi

Kumluca, "Müftü Sadık Kavalcı Kuran Kursu"nda, yaklaşık 15 aylık hafızlık eğitimi tamamlayan 7 öğrenciye belgeleri Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman tarafından verildi.

Eğitici İlyas Böcü himayelerinde, hafızlık eğitimini tamamlayan Recep Başaran, Hasan Dalmaz, Ö. Faruk Çelebi, Muhammet Dağyurt ve Hasan Muhammet adlı gençler, eğitimlerini tamamlayarak hafızlık beratlarını Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman'dan aldılar. Ebu Bekir Şimşek ve Akif Arıtürk, şehir dışında olmaları nedeniyle belge törenine katılamadı.

15 -16 yaş grubundan oluşan, hafızlık eğitimini tamamlayıp Hafızlık Belgelerini almaya hak kazanan gençlere Hafızlık Beratını veren Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman; “Çocuklarımız Kuranı Kerim'i ezberlediler. Peygamberimizin hafızların ebedi âlemde 70 kişiye şefaat edecekler müjdesine nail oldular. Gençlerimizin hafızlığı çok büyük önem arz etmektedir. Hafızlık eğitimini tamamlayan gençlerimizi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Müftülüğümüze bağlı, "Müftü Sadık Kavalcı Kuran Kursu"muzda, hafızlık çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Hafız babaları adına konuşan İskender Dalmaz ise; “Çok zorlu bir süreç yaşadık. Oğlum Hasan Dalmaz, hafızlığa başladığında çok küçüktü. Eve gelince kursa, kursa gidince eve gelmek istemezdi. Bulunduğu ortama alışırdı. Koparmak zor olurdu. Zoru başardı, aklı başında delikanlı oldu. Hafız oldu. Gururluyuz, mutluyuz. Müftümüzden ve hocalarımızdan Allah Razı Olsun” dedi. Hafızlık eğitimi alan gençler, İmam Hatip Lisesi eğitimlerine devam edecekler.