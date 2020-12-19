İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 günde 4 farklı kapkaç olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya’da, çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç olayına karışan 2 şüpheli, polis tarafından Alanya ilçesinde yakaladı.

Antalya'da, çaldıkları motosikletle 4 farklı kapkaç olayına karışan 2 şüpheli, polis tarafından Alanya ilçesinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 1 Aralık günü Salı günü M.T.'ye ait 07 VHM 15 plakalı motosikleti çalan B.P. ve Ş.G., 10 gün sonra çaldıkları motosikletle Çağlayan Mahallesi'ne geldi. Burada, G.G.Y.'nin elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan şüpheliler, 4 gün sonra da Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ne aynı motosikletle, İ.O.'nun elindeki cep telefonunu aynı yöntemle çaldı. Hemen ertesi gün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ortaya çıkan şüpheliler, Ş.K.'ye ait cep telefonu ve çantayı da kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheliler bununla da hız kesmeyip, 16 Aralık günü Yeniemek Mahallesi'nde F.K.'ye ait cep telefonunu ve kol çantasını çalarak kayıplara karıştı.



Mağdurların cep telefonları kaldıkları evde bulundu


Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin B.P. ve Ş.G. olduğunu belirledi. Başkalarına ait kimlik kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, dün Alanya ilçesinde kaldıkları ikamette yakalanıp gözaltın alındı. Evde yapılan aramalarda ise çalınan 5 cep telefonu ekipler tarafından bulundu.



Tutuklandılar


Gözaltına alınan B.P. ve S.G., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bugün adliyede hakim karşısına çıkan şüpheliler, suçlamaları kabul etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliler, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.