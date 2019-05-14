İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1,5 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda elindeki poşette 1 kilo 500 gram esrarla ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda elindeki poşette 1 kilo 500 gram esrarla ele geçirilen şüpheli tutuklandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, Adana'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası F.P. (20) isimli şüpheliyi dün saat 17.10 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde bir otobüsten indiğini tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheli F.P.'nin elindeki poşette 1 kilo 500 gram ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.P. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.