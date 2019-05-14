1,5 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda elindeki poşette 1 kilo 500 gram esrarla ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, Adana'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası F.P. (20) isimli şüpheliyi dün saat 17.10 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde bir otobüsten indiğini tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheli F.P.'nin elindeki poşette 1 kilo 500 gram ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.P. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.