15 Temmuz anısına ok attılar

Kepez Belediyesi Spor Kulübü ile Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği turnuvaya katılan okçuluk öğrencileri, 15 Temmuz şehitleri anısına hedef aldı. Turgut Özal Spor Salonunda düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Okçuluk Turnuvası'na, 7-17 yaş arasında 55 sporcu katıldı.

Derece belgeleri verildi

Okçuluk antrenörleri İleyda Keleştemur ile Aydın Mert Koçaş hakemliğinde yapılan oyunları, aileler de izleyebildi. Yaklaşık 3 saat süren turnuvanın ardından tüm sporculara katılım belgesi verildi. İlk 3'e giren küçükler ve büyükler kategorisindeki 12 sporcuya ise derece belgeleri sunuldu.

“Yeni Mete Gazoz'lar çıksın”

Kulübün okçuluktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ayhan Karaipek, imkânlar el verdiğince tesisleri tüm sporcuların hizmetine sunmaya devam edeceklerini söyledi. Küçük yaşlardan itibaren herkesi ata sporu olan okçuluk ile tanıştırmak istediklerini belirten Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Himmet Karataş ise yeni olimpik okçu Mete Gazoz'lar çıkması için yetenekleri olanları destekleyeceklerini söyledi.