15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Davetli Ulusal Karma Sergisi açıldı

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergi açılışına Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlham Aliyev, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükkol, Doç. Bekir Kirişcan, Genel Sekreter Ali Evren İmre, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

29 Temmuz'a kadar gezilebilecek

Kurdele kesiminin ardından katılımcılar sergiyi gezerek eserler hakkında sergi küratörleri Prof. Dr. Fatih Başbuğ, Doç. Dr. Özcan Özkarakoç'tan bilgi aldılar. Ulusal ve uluslararası katılımın gerçekleştiği sergide resim, heykel, moda ve tekstil tasarım, geleneksel Türk el sanatları ve fotoğraf bölümlerinden 45 eser sergilendi.

“İradelerini ve vicdanlarını emperyalist güçlerin hizmetine vererek 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin bütünlüğüne ve devletimizin varlığına kastetmeye çalışan hain darbecilere karşı şanlı bir direniş gösteren şehitlerimizi anmak, gazilerimize şükranlarımızı sunmak ve milli direnişin hafızalardaki tazeliğini korumak” amacıyla düzenlendiği belirtilen sergi 29 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.