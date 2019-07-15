15 Temmuz eserleri ödüllendirildi

Resim Heykel Yarışması'nın ödül töreni Dokumapark Modern Sanatlar Galesi'nde gerçekleştirildi. Ödül Töreni ve Sergi açılışına Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, meclis üyeleri ve yarışmacılar katıldı. Ödül Töreni öncesinde 15 Temmuz'da şehit düşen kahramanlar adına Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bugün çok önemli bir gün. FETÖ hain darbe girişiminin 3'ncü yılı. 15 Temmuz'un ölümsüz şehitlerini, kahramanlarımızı kendilerine çok şeyler borçlu olduğumuz o yüce gönüllü insanlarımızı huzurlarınızda bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Makamları ali olsun. Kıymetli gazilerimize de şükranlarımız sunuyorum” diyerek başladı.

Bu millet her zaman darbelerin karşısında oldu

“15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi bu topraklarda bir kez daha gösterdi ki; bu ülkenin asil evlatları her zaman demokrasiden yana olmuştur.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bu millet kimden gelirse gelsin, sebebi ne olursa olsun her zaman darbelerin karşısında olmuştur. Türk milleti demokratik siyaseti sivil siyaseti savunmuştur. Türk milleti bu topraklarda demokrasinin evrensel değerlerini kurmaya cumhuriyetin temel değerlerini kazanımlarını muhafaza etmeye ve bundan sonra geleceğe çok farklı bir şekilde yürümek için sevgisini kardeşliğini artırmak için birbirine kuvvetle, kudretle sarılmaya kararlıdır. Biz bütün bunları 15 Temmuz'da, o karanlık akşamda bir kez daha görmenin mutluluğunu içerisindeyiz. Biz 15 Temmuz'da gördük ki, bu topraklar sahipsiz değil. Vatanımız sahipsiz değil. Yeri geldiğinde vatanımızın müdafaası için bütün hemşehrilerimiz tankın karşısına çıkıyor, savaş uçaklarına çelik zırhlı makinelere kafa tutuyor. İşte ! 15 Temmuz destanı o büyük kahramanlık ruhu destanı ile idrak edildiğinde anlamlı hale geliyor. “ dedi.

15 Temmuz sanat yarışması 3 yaşında

Kepez Belediyesi olarak milli hafızaya farklı bir katkı sunmak istediklerini belirten Tütüncü, “ 15 Temmuz'un o yüce kahramanlık ruhunu sanatın dili ile tarihin kayıtları arasına bir not düşelim istedik. Bunu hedefledik. Bu yıl düzenlemiş olduğumuz 15 Temmuz sanat yarışmamız 3 yaşında. Türkiye'nin farklı yerlerinden 3 yıldır binlerce sanatçı 15 Temmuz'un o büyük kahramanlık ruhunu düşünüyor, zihninde tahayyül ediyor. Bunu nasıl sanat eserlerimizin arasında kalıcı bir esere dönüştüre bilirimin arayışı içinde oluyor. Bu gayretin eseri olan eşsiz koleksiyon özel bir sergi halinde Dokumapark Modern Sanatlar Galerimiz de sergileniyor. Bu yarışmamızı önümüzdeki yıllarda da aynı kararlılık ve azimle yapmaya, inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda uluslararası alana taşımaya ve yüreğinde Türkiye sevdası olan sanatçılarında katılımlarıyla harika, eşsiz bir koleksiyonu Kepez'de, Antalya'da şehrimize ülkemize milletimize armağan edeceğiz. Bu mutluluğu hep birlikte el ele gönül gönüle büyüteceğiz.

Bu yarışmayı Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın işbirliği ile düzenlediklerini de hatırlatan Başkan Tütüncü, emeği geçenlere de teşekkür etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından 15 Temmuz Ruhu 3. Resim Heykel Yarışması'nda dereceye girenlerine ödüllerini takdim etti. Ödül töreninin ardından 15 Temmuz Ruhu 3. Resim Heykel Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.

Yarışmada dereceye girenler

Bu yıl 3'ncüsü düzenlenen yarışmaya yurt genelinden 6 heykel ve 175 resim olmak üzere 181 eser katıldı. İl dışından 169 ve Antalya'dan 12 eserin katıldığı yarışmada; 29 eser ödül almaya ve 40 eserde sergilenmeye layık görüldü.

Lise Kategorisi –Resim Ödülleri; Birincilik ödülü Kağan Efe Bıçak, ikincilik İrem Tufan, üçüncülük Betül Güneş'e verildi. Lise Kategorisi-Resim Mansiyon Ödülleri; Dilanur Aycibin, Sude Nazlı Civelek, Selin Kaya, Hicran Sayın, Gamze Nur Eyri'ye verildi.

Ortaokul kategorisi –Resim Ödülleri; Birincilik ödülü Dila Usta, ikincilik Ali Paşa Öztürk, üçüncülük Ayşegül Filoğlu'na verildi. Ortaokul kategorisi-Resim Mansiyon Ödülleri; Muaz Çetin, Nisanur Özcan, Esma Sezer, Ecrin Adanır, Durkadın Mine Özdemir'e verildi..

Jüri Teşvik Ödülleri; Ada Arda, Yağmur Gülen, Hasan Ali Ergül, Serra Kuru, Nisa Yılmaz, Muhammed Sayid Altuntaş'ın olurken Üniversite Kategorisi-Resim-Heykel Ödüllerinde ikincilik Kemal Kahveci, üçüncülük Salih Ağaroğlu'na verildi. Mansiyon Ödülüne ise Tuğran Ateşli layık görüldü. Profesyonel Kategorisi Resim-Heykel Ödülleri; İkincilik Melike Küçüksu, üçüncülük Uğur Avcı'nın oldu. Mansiyon ödüllerinin sahibi ise Fikriye Emekli ve Emre Atlan oldu.